Beylikdüzü'nde polisten kaçan motosikletli ile araç sahibine 46 bin 777 lira ceza
Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde, politen kaçan motosiklet sürücüsüne 46 bin 777 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde dün polisin kontrol noktasında dur ihtarında bulunduğu motosikletli kaçtı.
Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti, yaşanan kovalamaca sonucu T.H. yakalandı.
Sürücüye "ehliyetsiz araç kullanmak", "ters istikamette seyretmek", "dur ikazına uymamak", "makas atmak" ve "abartı egzoz"dan; toplam 46 bin 777 lira cezai işlem uyguladı.
Motosiklet ise trafikten men edildi.