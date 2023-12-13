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Beylikdüzü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 13.12.2023 23:53
  • Giriş: 13.12.2023 23:53
  • Güncelleme: 13.12.2023 23:53
Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü'nde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluşurken, E-5 kara yolunda yoğunluk yaşandı.

E-5 kara yolu Güzelyurt mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen 34 DOB 049 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangını kısa sürede söndürdü.

Otomobilde hasara yol açan yangın nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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