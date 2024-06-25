Beylikdüzü'nde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde takla atan lüks otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.F.E. idaresindeki 34 RVA 17 plakalı lüks otomobil, Barış Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'nde kavşağa girdiği sırada kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan otomobil yolun kenarındaki otluk alana çıkarak durabildi.
Kazada sürücü A.F.E. ile yan koltukta oturan H.T. otomobilde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.