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Beylikdüzü'nde tekne ile bot çarpıştı: Denize düşen 1 kişi öldü

İstanbul'un Beylikdüzü marina önlerinde bot ile teknenin çarpışması sonucu denize düşen Selçuk Mahanoğlu hayatını kaybetti. Mahanoğlu'nun cansız bedeni yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu bulundu.

Güncel
  • 16.07.2024 09:38
  • Giriş: 16.07.2024 09:38
  • Güncelleme: 16.07.2024 09:44
Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde tekne ile bot çarpıştı: Denize düşen 1 kişi öldü
Fotoğraf: DHA

İstanbul'da bir marinada tekne ile botun çarpışması sonucu denize düşen Selçuk Mahanoğlu'nun (41) cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, marina önlerinde seyreden tekne ile bot belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bot içerisinde bulunan Mahanoğlu denize düştü.

Haber edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve deniz polisi çağrıldı.

6 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN BULUNDU

Gelen ekiplerce denize düşen Mahanoğlu'nun kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Mahanoğlu yaklaşık 6 saat sonra kazanın yaşandığı alanın 150 metre ilerisinde kıyıya yakın bir yerde ölü bulundu.

Mahanoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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