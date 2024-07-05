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Beylikdüzü'nde TIR köprünün ayağına çarptı: Yol trafiğe kapatıldı

Beylikdüzü'nde D-100 Karayolu'nda TIR, köprünün ayağına çarptı. Kaza sonucu yol trafiğe kapatıldı.

Güncel
  • 05.07.2024 16:42
  • Giriş: 05.07.2024 16:42
  • Güncelleme: 05.07.2024 16:45
Kaynak: DHA
Beylikdüzü'nde TIR köprünün ayağına çarptı: Yol trafiğe kapatıldı
Fotoğraf: DHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde TIR'ın köprünün ayağına çarpması sonucu yan yol trafiğe kapatıldı.

Beylikdüzü'nde D-100 Karayolu'nda ıslak yolda kayan TIR, önce köprünün ayağına ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direği yolcu minibüsünün üzerine devrildi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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