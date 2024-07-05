Beylikdüzü'nde TIR köprünün ayağına çarptı: Yol trafiğe kapatıldı
Beylikdüzü'nde D-100 Karayolu'nda TIR, köprünün ayağına çarptı. Kaza sonucu yol trafiğe kapatıldı.
Kaynak: DHA
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde TIR'ın köprünün ayağına çarpması sonucu yan yol trafiğe kapatıldı.
Beylikdüzü'nde D-100 Karayolu'nda ıslak yolda kayan TIR, önce köprünün ayağına ardından da aydınlatma direğine çarptı.
Aydınlatma direği yolcu minibüsünün üzerine devrildi.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.