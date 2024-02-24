Beylikdüzü'nde trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası
Beylikdüzü'nde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı belirlenen iki sürücüye 7 bin 152 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 21 Şubat'ta, D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde iki otomobilin trafikte makas atarak ilerlemesinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, plaka bilgilerinden kimliklerini tespit ettikleri H.H.D ve E.Y'yi yakaladı.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği toplamda 7 bin 152 lira para cezası uygulandı.
Ayrıca, şüpheliler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.