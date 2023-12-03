Beylikdüzü'nde trafikte tartıştığı kişilere aracıyla çarpan sürücü yakalandı

Beylikdüzü'nde trafikte tartıştıktan sonra otomobilden inen iki kişiyi aracıyla çarparak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Büyükşehir Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeki G.E. ile başka bir otomobilde bulunan A.A.Ç ve M.A. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın devam etmesi üzerine otomobilden inen A.A.Ç. ile M.A'ya geri manevra yaparak çarpan G.E, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada kimliği tespit edilen G.E, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.E, adliyeye sevk edildi.