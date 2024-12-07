Beylikdüzü'ndeki patlama: Bina sakinlerinin patlama öncesi mesajları ortaya çıktı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, 14 katlı bir binanın giriş katında sabah saatlerinde meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği patlama öncesinde yapılan yazışmalar ortaya çıktı.

Ekol TV'den Enes Arol’un haberine göre, patlamadan önce apartman sakinleri WhatsApp grubunda gaz kokusu olduğunu konuştu.

Kokuyu alan yurttaşlardan bazıları 187’yi aramak gerektiğini söylese de herhangi bir ihbarda bulunulmadı. Bazıları korkudan uyuyamadığını yazdı.

Fotoğraf: Ekol TV

Fotoğraf: Ekol TV

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen ve doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. 3 kişi yaralandı.

Öte yandan, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamayla ilgili "genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması" ve "taksirle öldürme" suçları kapsamında soruşturma başlattı.

Görevli dairesinde ikamet eden ve patlamada ölen kişinin 48 yaşındaki Nuri Girgin olduğu belirlendi.