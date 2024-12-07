Beylikdüzü'ndeki patlama: Bina sakinlerinin patlama öncesi mesajları ortaya çıktı
Beylikdüzü'nde 14 katlı bir binada meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği patlama öncesinde apartmanın WhatsApp grubunda yapılan yazışmalar ortaya çıktı. Mesajlara göre patlama olan binanın sakinleri, gece boyu WhatsApp grubunda gaz kokusunu konuştu ancak herhangi bir ihbar yapılmadı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, 14 katlı bir binanın giriş katında sabah saatlerinde meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği patlama öncesinde yapılan yazışmalar ortaya çıktı.
Ekol TV'den Enes Arol’un haberine göre, patlamadan önce apartman sakinleri WhatsApp grubunda gaz kokusu olduğunu konuştu.
Kokuyu alan yurttaşlardan bazıları 187’yi aramak gerektiğini söylese de herhangi bir ihbarda bulunulmadı. Bazıları korkudan uyuyamadığını yazdı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen ve doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. 3 kişi yaralandı.
Öte yandan, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamayla ilgili "genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması" ve "taksirle öldürme" suçları kapsamında soruşturma başlattı.
Görevli dairesinde ikamet eden ve patlamada ölen kişinin 48 yaşındaki Nuri Girgin olduğu belirlendi.