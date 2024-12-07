Beylikdüzü’nde 2 kişinin öldüğü doğalgaz patlaması: Apartman görevlisi intihar etti iddiası

Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde meydana gelen patlamada apartman sakinleri, apartman görevlisinin doğalgazı açarak intihar ettiği iddiasında bulundu.

Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi'ndeki 14 katlı binanın giriş katındaki dairede doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa yayıldı. Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Görevli dairesinde ikamet eden ve patlamada ölen kişinin 48 yaşındaki Nuri Girgin olduğu belirlendi. Apartmanda oturan vatandaşlar patlama sonrası evlerini tahliye etmeye başladı.

Apartman sakinleri apartman görevlisinin doğalgaz açarak intihar ettiği iddiasında bulundu.

Patlamanın yaşandığı apartmanda oturan Gülizar Doğan, "Gece 02.00’den saat 04.00’e kadar herkes whatsapp grubunda konuştu ama hiç kimse bir yeri aramamış. 01.59’da bir kadın yazıyor doğalgaz kokusu geliyor. Öbür taraftan kadınlar konuşuyor gaz kokusu geliyor diye. Hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Saat 04.00’e kadar konuşmalar oluyor. Böyle devam etti ve 07.35’te felaketi yaşadık. İntihar olabilir. Ailesi terk etmiş bir gün önce. Çoluk çocuğu ve eşi bir gün önce evden gidiyorlar. Adam da ölü bulunuyor" dedi.

Patlamanın planlı olabileceğini ifade eden Doğan, "Kendisi kapıcımızdı. Bir gün önce apartmanda çöpler dahi toplanmamış. Aile içi bir tartışma yaşamışlar. O şekilde de terk ediyorlar. 3-4 aydır bizim binadaydı. Kendisinde bir tuhaf haller olduğunu hissediyordum ama böyle bir plan yapacağını bilmiyordum. Ailesiyle tartışıyor ve onlara öfkesinden muhtemelen bu planı yapıyor" diye konuştu.