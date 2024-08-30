Beylikdüzü’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Zeynep Bastık konseri ile kutlandı

Beylikdüzü’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Etkinlik kapsamında Beylik Pazar Alanı'nda kortej oluşturuldu. Klasik otomobillerin ve bisikletlilerin de katıldığı kortej, renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşe Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları ve 7'den 70'e yüzlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş, Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda son buldu. Alandaki vatandaşlar, Zeynep Bastık konseriyle keyifli anlar yaşadı.

'BİZ 102 YILDIR İKTİDARIZ'

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün sizlere baktığımda gözlerinde zafer ışığı, cumhuriyet aşkı ve sevgisi olan on binler görüyorum. Biz 102 yıldır iktidarız, 102 yıldır iktidar olan bir fikrin ve bir liderin neferleriyiz. O lider o kadar mütevazı yaşadı ki, iktidarın aslında ne anlama geldiği zaman zaman karıştırıldı. İktidar demek şan, şöhret, saltanat demek değildir. İktidar, ortaya koyduğunuz fikirler ve yaptığınız icraatlardır. İktidar, milleti kucaklayan sevgi ve şefkattir. Gördüğümüz ve göreceğimiz tek bir iktidar var; o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iktidarıdır" dedi.

Konser sonunda şarkıcı Zeynep Bastık’a plaket ve çiçek takdim edildi.