Beylikdüzü’nde ‘Benim Kedilerim’ sergisi açıldı

Kültür Sanat Servisi

Grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun 60'a yakın eserinden oluşan 'Benim Kedilerim' isimli resim sergisi Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü her daim kültür ve sanatın konuşulmaya devam edeceği bir kent olacak” dedi. Sergi, 8 Kasım 2024 tarihine kadar ziyarete açık olacak.