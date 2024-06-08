Beylikdüzü’nde bir erkek boşandığı kadını silahla vurarak ağır yaraladı

Beylikdüzü’nde bir kadın, boşandığı Ferhat İ. isimli erkek tarafından göğsünden silahla vurularak ağır yaralandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesidnde Manolya P. isimli kadın, boşandığı Ferhat İ. tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manolya P. (39) İsimli kadının evine bir süre önce boşandığı Ferhat İ. (43) geldi.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ferhat İ. yanında getirdiği silahla kadını göğsünden vurdu.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ferhat İ. gözaltına alınırken ağır yaralanan Manolya P. ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.