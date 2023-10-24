Beylikdüzü’nde bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs yakalandı

Beylikdüzü’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir iş yerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 161 kilo 800 gram eroin ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beylikdüzü’nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldı tespit edildi.

İnceleme sonucunda belirlenen adrese araçla uyuşturucu maddelerin taşınıp satışa hazır hale getirildiği öğrenildi. Adrese yapılan operasyonda 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste ve araçta yapılan aramalarda 161 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tahkikat işlemleri başlatıldı.