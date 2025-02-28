Beylikdüzü’nde inşaat sırasında bir binanın istinat duvarı çöktü

İstanbul'da Beylikdüzü’nde 4 katlı bir binanın yanında yapılan inşaat nedeniyle istinat duvarı çöktü.

Olay, dün Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı Akman Apartmanın yanında yapılan inşaat ve yağışların etkisiyle istinat duvarı çöktü.

Bina girişindeki kamelya yan yattı. Olay yerine ihbar üzerine Beylikdüzü Belediyesi ekipleri geldi.

Ekipler yapılan incelemelerin ardından bina içinde yaşayan 3 aile tahliye edildi. Apartman mühürlendi.