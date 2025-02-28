Beylikdüzü’nde inşaat sırasında bir binanın istinat duvarı çöktü
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 4 katlı bir binanın yanında devam eden inşaat çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü. Bölgede incelemeler devam ederken, binada oturan yurttaşlar tahliye edilip bina mühürlendi.
Kaynak: İHA
İstanbul'da Beylikdüzü’nde 4 katlı bir binanın yanında yapılan inşaat nedeniyle istinat duvarı çöktü.
Olay, dün Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı Akman Apartmanın yanında yapılan inşaat ve yağışların etkisiyle istinat duvarı çöktü.
Bina girişindeki kamelya yan yattı. Olay yerine ihbar üzerine Beylikdüzü Belediyesi ekipleri geldi.
Ekipler yapılan incelemelerin ardından bina içinde yaşayan 3 aile tahliye edildi. Apartman mühürlendi.