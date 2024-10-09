Beylikdüzü’nde medikal malzeme üretimi yapan atölyede yangın

İstanbul Beylikdüzü’nde Mermerciler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan medikal malzeme üreten bir tekstil firmasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.45 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi’nde bulunan Mermerciler Sanayi Sitesi içerisindeki medikal malzeme üretimi yapan bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çalışanlar dışarı çıkarken itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.