Beylikdüzü’nde motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Beylikdüzü’nde cadde üzerindeki kavşakta motosiklet ve otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün metrelerce savrulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 11.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi’nde yaşandı. 34 GOH 258 plakalı motosiklet sürücüsü A.D. ve 34 PLG 50 plakalı otomobil sürücü kavşağa kontrolsüz şekilde girince çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü A.D. metrelerce savruldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. A.D. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak hastanede tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Polis konuyla ilgili tutanak tuttu.





