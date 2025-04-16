Beylikdüzü’nden halka seslenecekler

Haber Merkezi

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her hafta çarşamba günleri İstanbul’un bir ilçesinde, belirlenen bir gün de ise Anadolu’nun bir şehrinde ‘‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’’ mitingleri devam ediyor.

İlki geçtiğimiz hafta kayyum atanan Şişli’de düzenlenen mitingin ikincisi bugün yine kayyum atanan Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek. CHP, Anadolu’da ise çiftçilerin traktörleriyle eylem yaptığı Yozgat’ta düzenlenecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Beylikdüzü’nde yapılacak olan miting için çağrıda bulundu.