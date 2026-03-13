Beyni zorlamak zihni genç tutmaya nasıl yardımcı olur?

Uzmanlar, beyin sağlığını korumanın yollarından birinin zihni düzenli olarak zorlayan faaliyetlerle meşgul olmak olduğunu belirtiyor. Associated Press’in (AP) aktardığı araştırmalara göre, farklı öğrenme ve düşünme faaliyetlerini yaşamın çeşitli dönemlerinde sürdürmek, yaş ilerledikçe bilişsel işlevlerin korunmasına yardımcı olabilir.

Okuma ve yazma, yeni bir dil öğrenme, satranç oynama, bulmaca çözme veya müze ziyaretleri gibi zihinsel açıdan uyarıcı faaliyetler, beynin farklı bölgelerini çalıştırarak düşünme becerilerini destekleyebiliyor.

BİLİŞSEL REZERV

Chicago’daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi’nden nöropsikolog Andrea Zammit tarafından yürütülen bir çalışmada, yaşları 53 ile 100 arasında değişen ve başlangıçta demans teşhisi bulunmayan yaklaşık 2 bin kişi sekiz yıl boyunca takip edildi. Katılımcılara yaşamlarının farklı dönemlerinde yaptıkları zihinsel faaliyetler soruldu ve çeşitli nörolojik testler uygulandı.

Neurology dergisinde yayımlanan bulgulara göre, yaşam boyu daha fazla öğrenme ve zihinsel faaliyet içinde olan kişilerde bilişsel gerilemenin daha yavaş ilerlediği görüldü. Araştırmacılar bu durumu, beynin farklı bölgeleri arasında daha güçlü bağlantılar kurulmasını ifade eden “bilişsel rezerv” kavramıyla açıklıyor.

FARKLI ALIŞKANLIKLAR KAZANMAK ÖNEMLİ

Uzmanlara göre zihni aktif tutmanın yolları oldukça çeşitli. Müzik dinlemek ya da çalmak, kuş gözlemi yapmak, beyin egzersizi oyunları oynamak veya sosyal etkileşim içeren etkinliklere katılmak bu faaliyetler arasında yer alıyor.

Ancak bilim insanları, tek bir etkinliğin mucizevi bir çözüm olmadığını vurguluyor. Mayo Kliniği’nden Alzheimer uzmanı Dr. Ronald Petersen, yaşam tarzı değişikliklerinin bilişsel gerilemenin hızını yavaşlatma ihtimali sunduğunu belirtiyor.

Araştırmalar ayrıca beyin sağlığının yalnızca zihinsel faaliyetlerle sınırlı olmadığını gösteriyor. Uzmanlar düzenli egzersiz yapmanın, iyi uyumanın, kan basıncını kontrol altında tutmanın ve kronik hastalıkları yönetmenin de beyin sağlığı için önemli olduğunu ifade ediyor.