Beynimiz yapay zekâ çağında duyu geliştiriyor

Meriç ÖZTÜRK

Yapay zekâ artık öyle gerçekçi görüntüler üretmeye başladı ki, beynimizin sınırlarını zorlar hale geldi. Son günlerde sosyal medyada karşımıza çıkan bir fotoğrafın gerçek mi yoksa yapay mı olduğunu anlamak için onu dikkatlice incelememiz gerekiyor. Sanki yeni bir çağın eşiğindeyiz, gerçekliğin kendisi bulanıklaşıyor, bu da güven duygumuzu derinden sarsıyor.

Peki, doğumumuzdan ölümümüze kadar birçok şey öğrenen, yetiler geliştiren, yeni keşiflere hızlıca uyum sağlayan beynimiz bu duruma da uyum sağlayabilecek mi? Daha da önemlisi, beynimiz zamanla bu görüntülere karşı bir filtre geliştirip, gerçek ile sahteyi ayırt etmeyi öğrenebilecek mi? Bilim insanlarına göre cevap büyük ihtimalle evet. Hatta bu süreç çoktan başladı bile!

DOĞAL GÖRÜNTÜ İSTATİSTİKLERİ

İnsan beyni milyonlarca yıllık evrim boyunca gerçek dünyanın fiziksel özelliklerine göre şekillendi. Işığın nasıl kırıldığı, gölgelerin nasıl davrandığı, yüzlerin hangi oranlarda değiştiği, doğadaki dokuların nasıl dağıldığı… Beynimiz bunları biz farkında bile olmadan kodluyor. Bu kodlamalar sayesinde atalarımız doğada hayatta kalabildi ve onlar sayesinde bizler şimdi yapay zekâ teknolojileri geliştirebiliyoruz.

Görme sistemimizin ilk aşamalarından itibares beynimiz, kodladığı “doğal olana özgü” kalıplara son derece bağlıdır. Yapay zekâ görüntüleri ne kadar etkileyici olursa olsun, çoğu zaman fazla pürüzsüz, fazla düzenli veya fizik kurallarına gereğinden fazla uyumludur. Beyin bu aşırı mükemmelliği sezebilir. Bunu bilinçli olarak fark etmeyiz, fakat beynin derinlerinden gelen bir kurt içimize düşer, “bu görüntü doğal değil” deriz. Ancak çoğu zaman neden bu görüntünün gerçek olmadığını düşündüğümüzü açıklayamayız.

YÜZLERİN İSTATİSTİĞİ

İnsan beyninin inferior temporal korteksi, yaşam boyu gördüğümüz nesnelerin, özellikle de yüzlerin bir çeşit istatistiksel ortalama haritasını oluşturur. Bu ortalamayı uzun süreli hafıza merkezine aktarır ve biz hayat boyu, öğrendiğimiz bir nesneyi ya da bir yüzü asla unutmayız. Ayrıca bu harita sayesinde bir yüze baktığımızda yaşını ve ne hissettiğini tahmin edebilir, güvenli ya da güvensiz bulabiliriz. Bunlar evrimsel süreçte hayatta kalmamıza yardımcı olan yegâne özelliklerimizden biridir.

Yapay zekâ görüntülerinin en büyük zayıflığı işte burada ortaya çıkıyor. Gerçek insan yüzleri belirli varyasyon aralıklarında değişiyor. Gözler arası mesafe, dudak-kulak oranı, yüz simetrisi, gözlerden gelen mesajlar... Bu varyasyonlar hayatımız boyunca yüz binlerce örnekle beynimize kazındı. Yapay zekâ modelleri ise bu istatistiklerin bazılarını mükemmel yakalarken, bazılarını kaçırıyor. Beynimiz derinde bir yerde “bu yüz sahte olabilir” hissi geliştiriyor. Buna bir tür refleks diyebiliriz ve zamanla gelişen diğer reflekslerimiz gibi bunun da gelişmesi mümkün.

BEYNİN GERÇEKLİK TESTİ

Beynimiz her ne kadar birçok şeyi kodlamış olsa da çoğu zaman soru sorarak ve tahmin yaparak ilerleyen bir makinedir. “Bu görüntü fiziksel olarak mümkün mü?” sorusunu arka planda durmaksızın sorar. Buna öngörücü kodlama (predictive coding) denir. Eğer beyin beklediği fizik kurallarıyla görüntü arasında uyumsuzluk keşfederse, “hata sinyali” üretir. Biz bu hata sinyalini bazen bir huzursuzluk, bazen korku, bazen de içimizi kemiren bir his olarak algılarız.

Yapay zekânın yarattığı rahatsızlık tam olarak bu yüzden oluşuyor. Çünkü yapay zekâ üretimi görsellerde çoğu zaman ışık kaynağı ile gölge geometrisi tam olarak uyuşmuyor, dokularda doğallık eksiği oluyor, doğal bir fotoğrafta olması gereken derinlik tutarsız olabiliyor. Bu görüntü beynimizin biyolojik bir hareket algılayan bölgesini, tehditleri algılayıp kaçmamızı ya da savaşmamızı sağlayan bölgesini, yüzü ve yüzdeki bilgileri anlamlandıran bölgesini harekete geçiriyor. Tüm bu bölgeler yıllarca kodlanmış olan bilgilerle ters düşen bir şey gördüğünde, hayatta kalma mekanizmalarımızı tetikliyor.

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan yapak zekâ üretimi fotoğraflar bu problemlerin bir nebze üstesinden gelmiş gibi görünüyor olsa da beynimiz, bu görüntülerindeki tutarsızlıkları tıpkı bir yabancı aksanı fark eder gibi hala fark ediyor, ya da en azından şimdilik, şüphe duyuyor. Oysa biz bilinçli olarak o fotoğrafta neyin yanlış olduğunu çoğu zaman bilemiyoruz.

İNSANLIK YENİ BİR DUYU MU KAZANIYOR?

Yapay görüntülerin toplum üzerinde yaratabileceği riskler ciddi. Yanlış bilgi, manipülasyon, dijital kimlik sahtekârlığı daha kolay üretilebilir ve herkesin ulaşabileceği bir noktaya geldi. Bunlar göz ardı edilemez. Ama aynı zamanda beynimizin bu yeni çağda adaptasyon süreci, bize yeni bir “gerçeklik sezgisi” kazandırabilir. Nasıl ki okuma yazma, müzik veya matematik sonradan kazanılmış bilişsel yetenekler ise yapay zekâ çağında da insanlık belki “gerçeklik farkındalığı” dediğimiz yepyeni bir duyu geliştirecek.

Bu duyunun ilk kıpırtılarını şimdiden hissediyoruz. Ekranda gördüğümüz karede bir şey yanlış olduğunda, adını koyamadan kuşku duyuyoruz. Çünkü beynimiz bu zorluklara yabancı değil. Fotoğrafın keşfinde, sinemanın ilk dönemlerinde, televizyon çağında, dijital efektlerin ve en ilkel yapay zekâ fotoğrafların ortaya çıkışında insan beyni yeni ayırt etme filtreleri geliştirdi. Bu kez de farklı değil. Gerçek ile yapay arasındaki sınır bulanıklaşsa da beynimizin içindeki biyolojik algoritmalar yeni çağın gerçekliğine karşı sessizce güncelleniyor.