Beynimizin sadece yüzde 10’unu mu kullanıyoruz?

“Limitless” ve “Lucy” gibi filmler, beynimizin küçük bir bölümünü kullandığımız ve geri kalan kısmı açığa çıkarabilirsek insanüstü yeteneklere ulaşabileceğimiz fikrini popülerleştirdi. Ancak modern sinirbilim bu iddiayı açık biçimde reddediyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne (MIT) bağlı McGovern Beyin Araştırmaları Enstitüsü’nde çalışan araştırmacılar da dahil olmak üzere çok sayıda uzman, “yüzde 10 efsanesi”nin bilimsel bir temeli olmadığını vurguluyor.

Bilişsel sinirbilim alanında çalışan araştırmacı McGovern Institute'de yer alan MIT araştırmacısı Mila Halgren’e göre beyin, vücut ağırlığının yalnızca yüzde 2’sini oluşturmasına rağmen günlük enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sini harcıyor.

Bu oran, beynin büyük bölümünün “boşta” olamayacağını gösteren güçlü bir biyolojik kanıt. Üstelik bu enerji tüketimi yalnızca yoğun zihinsel faaliyet sırasında değil, dinlenirken ve uyurken de devam ediyor.

“YÜZDE 10” EFSANESİ NEREDEN ÇIKTI?

Uzmanlar bu mitin kökenini 20. yüzyılın başlarına kadar götürüyor. 1907’de psikolog William James, insanların zihinsel ve fiziksel potansiyellerinin yalnızca küçük bir kısmını kullandığını yazmıştı. Ancak James’in sözleri belirli bir yüzdeye işaret etmiyordu. Zaman içinde bu ifade, “beynin sadece yüzde 10’u kullanılıyor” biçiminde yanlış yorumlandı.

Efsaneyi besleyen bir diğer unsur da Albert Einstein’a atfedilen, ancak hiçbir tarihsel kaynağa dayanmayan sözler. Einstein’ın “beyninin yüzde 10’undan fazlasını kullandığı” iddiası da bilimsel temelden yoksun bir şehir efsanesi olarak değerlendiriliyor.

Sinirbilimin erken döneminde bazı hastaların ciddi beyin hasarına rağmen işlevlerini sürdürebilmesi de yanlış yorumlandı. Örneğin Phineas Gage vakası, beynin bazı bölgelerinin “gereksiz” olduğu düşüncesini doğurdu. Oysa günümüz araştırmaları, bunun beynin olağanüstü plastisitesiyle -yani hasar sonrası yeniden örgütlenebilme kapasitesiyle- ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

BEYNİN TAMAMI GERÇEKTEN AKTİF Mİ?

Modern görüntüleme teknikleri, bu soruya net bir yanıt veriyor. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI), pozitron emisyon tomografisi (PET) ve elektroensefalografi (EEG) gibi yöntemler, beynin farklı bölgelerinin gün boyunca dönüşümlü olarak aktif olduğunu gösteriyor. Basit bir okuma görevi bile görsel korteks, dil merkezleri, hafıza ağları ve dikkat sistemlerini aynı anda devreye sokuyor.

Bazı nöronlar seyrek ateşlenebilirken, bazıları saniyede yüzlerce kez elektriksel sinyal üretebiliyor. Ancak bu durum, geri kalan hücrelerin “kullanılmadığı” anlamına gelmiyor. Beyin ağları, görev türüne göre farklı yoğunlukta çalışıyor; ama metabolik açıdan neredeyse tüm beyin sürekli aktif kalıyor.

Ayrıca küçük bir beyin hasarının bile ciddi bilişsel kayıplara yol açabilmesi, her bölgenin belirli bir işleve sahip olduğunu gösteriyor. Eğer beynin yüzde 90’ı gerçekten atıl olsaydı, geniş hasarlar büyük ölçüde fark edilmeyebilirdi. Oysa klinik bulgular bunun tam tersini ortaya koyuyor.

BEYNİN SINIRI VAR MI?

Peki beynimizin tamamını kullanıyor olmamız, sınırsız potansiyele sahip olduğumuz anlamına mı geliyor? Uzmanlara göre bu soru hâlâ tartışmalı. İnsan beyni son derece karmaşık bir organ olsa da, türümüzün bilişsel kapasitesi biyolojik sınırlarla belirlenmiş durumda.

Halgren’in de işaret ettiği gibi, bir farenin kimyayı anlayamaması ya da bir şempanzenin ileri düzey matematik yapamaması gibi, insan beyninin de evrimsel olarak belirlenmiş sınırları olabilir. “Yüzde 10” efsanesi, potansiyel kavramını biyolojik gerçeklikten kopararak abartılı bir hayal alanına taşıyor.

BEYİN GÜCÜ ARTIRILABİLİR Mİ?

Uzmanlar “gizli yüzde 90’ı açığa çıkarma” gibi bir kestirme yol olmadığını vurguluyor. Ancak beyin performansını artırmanın bilimsel olarak desteklenen yolları var: düzenli uyku, fiziksel egzersiz, dengeli beslenme, stresin azaltılması ve zihinsel uyarım.

Beyin, diğer organlar gibi bakım ve kullanım gerektiriyor. Öğrenme, tekrar ve deneyim, sinir ağlarının güçlenmesini sağlıyor. Ancak bu süreç, kullanılmayan devasa bir potansiyeli “açmak” değil; mevcut ağları daha verimli hâle getirmek anlamına geliyor.

SONUÇ: “YÜZDE 10” BİR NÖROMİT

Bugün sinirbilim camiasında geniş kabul gören görüş net: İnsan beyni büyük ölçüde ve sürekli aktif bir organ. “Beynimizin sadece yüzde 10’unu kullanıyoruz” iddiası ise bilimsel kanıtlara dayanmayan bir nöromit.

Efsane cazip olabilir; insanın sınırsız potansiyele sahip olduğu fikri umut verici görünebilir. Ancak gerçek beynimizin neredeyse tüm kapasitesiyle tüm gün boyunca çalıştığını gösteriyor.