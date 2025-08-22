Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beyoğlu Belediye Başkan Vekili belli oldu

İnan Güney'in tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkan Vekili belli oldu. Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin son turunda CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu 16 oy alırken AKP'nin adayı Süleyman Baba'ya 14 oy çıktı.

Güncel
  • 22.08.2025 16:48
  • Giriş: 22.08.2025 16:48
  • Güncelleme: 22.08.2025 17:26
Kaynak: Haber Merkezi
Beyoğlu Belediye Başkan Vekili belli oldu
Fotoğraf: ANKA

Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine bugün Beyoğlu Belediyesi'nde Başkan Vekili seçildi.

Kazanan isim, CHP grubunun adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu.

Karaahmetoğlu 16, AKP'nin adayı Süleyman Baba 14 oy aldı.

15.00'te başlayan seçimin ilk iki turunda CHP'nin adayı 17, AKP'nin adayı 13 oy almıştı.

Üçüncü ve Dördüncü tur ise 16'ya 14 sonuçlandı.

BEYOĞLU'NDA MİTİNG KARARI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak İstanbul'da yapılacak yeni miting adresinin Beyoğlu olacağını duyurdu

İNAN GÜNEY'İN TUTUKLANMASI

Cumartesi sabahı düzenlenen operasyonda İnan Güney ile birlikte 44 kişi gözaltına alınmıştı. Güney'in yanı sıra 
eniştesi İsmail Akkaya, Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, şoförü Deniz Göleli, Mahir Gün, Mehmet Kaya, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt ve Hasan Yalnız dahil toplam 17 kişi tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla Güney'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevinden uzaklaştırıldı
BirGün'e Abone Ol