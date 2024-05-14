Beyoğlu Belediye Başkanı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret ederek Beslenme Saati projesi hakkında bilgi aldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Başkan İnan Güney’e eşi Ayşen Güney’de eşlik etti. Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi ile Beylikdüzü Mutfak’ı gezdiler.

Başkan Güney, Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Beslenme Saati uygulaması için hazırlanan beslenme çantalarının içeriğini inceledi. Beylikdüzü Mutfak’ta ihtiyaç sahipleri için hazırlanan sıcak yemek uygulaması hakkında da bilgi alan Başkan Güney, uygulama nedeniyle Başkan Çalık’a teşekkür etti.