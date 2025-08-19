Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevinden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Güney'in 'geçici bir tedbir olarak' görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
Bakanlığın kararı üzerine Belediye meclisinde Beyoğlu Belediye Başkan Vekili'ni belirlemek için oylama yapılacak.
Cumartesi sabahı düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alınmıştı.
İnan Güney dahil 17 kişi, dün akşam tutuklanmışlardı. Tutuklananlar arasında İnan Güney’in eniştesi İsmail Akkaya, Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, İnan Güney’in şoförü Deniz Göleli, Mahir Gün, Mehmet Kaya, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Yalnız bulunuyor.