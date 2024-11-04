Beyoğlu Belediye Meclisi’nde kayyumlara tepki: "Vatandaşın vicdanını sızlatıyor"

Beyoğlu Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Kasım Ayı 1. Toplantısı, yapıldı. Başkan İnan Güney’in yönettiği toplantının gündemi kayyum atamaları oldu. Toplantıda Esenyurt Belediyesi’nin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterildi.

BAŞKAN İNAN GÜNEY: “GELİN BU YANLIŞTAN DÖNÜN”

Milletle inatlaşan hiçbir siyasi anlayışın bu ülkede kazanan olmadığını belirten Başkan İnan Güney, şunları söyledi:

“O nedenle gelin bu yanlıştan dönün diyoruz. Ahmet hoca göreve geri dönmeli. Biz ilk duruşmada serbest bırakılacağından eminiz. Yargılama devam edecekse atanan kayyumun görevi derhal sonlandırılmalı ve bu süre boyunca demokratik yollarla, halkın oyuyla seçilmiş meclis üyelerinden birisi Esenyurt’ta geçici olarak başkanlığı devralmalıdır. Sabah Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine de yine kayyum atandığını gördük. Ağır belirti var deniliyor. Altı ay önce bu belirti yok muydu? 6 ay önce biz bu arkadaşların adaylık başvurularını Yüksek Seçim Kurulu'ndan aldık. Seçimi kazandılar, mazbatalarını teslim ettik ama altı ay sonra halkın iradesine rağmen böyle kayyum atamaları gerçekten vatandaşın vicdanını sızlatıyor. Dolayısıyla alternatif yine kayyum değil, belediye meclisi içerisinden seçilecek meclis üyelerinden birisi olmalıdır.”

AKP'Lİ ÇİMEN'DEN KAYYUMA KILIF

Kayyum atamalarına yönelik tepkilerle ilgili konuşan Beyoğlu Belediyesi AKP Grup Başkan Vekili Sezayi Çimen ise “Yargı kararlarıyla belediye başkanları görevden alınır, yarın aklanır iade edilir. Burada yargı karar vermişse istifa ettiğinde meclis, başkanı seçer. Belki aklanacak ve geri dönecek. Meclis, başkanı seçtiğinde bu arkadaşımız Ahmet Özer aklandığında, geri döndüğünde belediye başkanı olamaz. O sebeple kayyum atanmıştır” ifadelerini kullandı.