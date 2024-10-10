Beyoğlu Belediyesi'nde trafo patlaması: Bina boşaltıldı

İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi'nin önünde trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Binadaki çalışanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Şişhane'de bulunan Beyoğlu Belediyesi'nin bahçesindeki trafoda saat 13.00 sıralarında henüz belirlenmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Trafodan siyah dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına köpük sıkarak müdahale etti. Beyoğlu Belediyesi çalışanları ise tedbir amaçlı binayı boşalttı.

Yangının söndürülmesi ve duman tahliyesi yapıldıktan sonra personel yeniden iş başı yaptı.