Beyoğlu Belediyesi'nin Terra Santa Manastırı'ndan tahliyesine 'yürütmeyi durdurma' kararı

İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi, Beyoğlu Belediyesi’nin cuma günü saat 08:30’a kadar tahliye edilmesi talep edilen Terra Santa Manastırı hakkında oybirliği ile yürütmeyi durdurma kararı verdi.



Beyoğlu Belediyesi’ne 12 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen protokolle 10 yıllığına belediyeye tahsis edilen Terra Santa’dan çıkması için tebligat gönderildi.

Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından 24 Eylül 2024 tarihinde gönderilen tebligatta; Terra Santa’daki belediye birimlerinin 27 Eylül 2024 Cuma günü saat 08.30’a kadar boşaltılması talep edildi.

Beyoğlu Belediyesi söz konusu kararı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdı.

Terra Santa'nın tahliyesine ilişkin açtığı davada belediyenin itirazını haklı bulan İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına, ara kararına cevap ve savunma için davalı idareye 30 gün süre tanınmasına karar verdi.

CHP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve beraberindekiler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Beyoğlu'ndaki Terra Santa Manastırı'nda Beyoğlu Belediyesine yönelik tahliye kararına tepki gösterdi.

Özgür Çelik, Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen Terra Santa Manastırı'na ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğünden tahliye kararı çıkarıldığını belirterek, ilçedeki hizmetlerin engellenmeye çalışıldığını vurguladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ile dayanışma göstermek için partisinin 39 ilçe başkanı ve 26 belediye başkanı, meclis üyeleri, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolu başkanlarıyla Terra Santa'ya geldiklerini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Burayı günde binlerce genç ziyaret ediyor, buranın kafesinde oturuyor, vakit geçiriyor. Burada birtakım sanatsal, kültürel etkinlikler, film gösterimleri, 31 Mart'tan bu yana da konserler gerçekleştiriliyor ve Beyoğlu halkı bu hizmetlerden faydalanıyor. Şimdi buraya bir tahliye kararı getirerek Beyoğlu halkını cezalandırıyorsunuz."

Belediye Başkanı Güney ise manastırın Vakıflar Genel Müdürlüğü tahsis protokolüyle kültür, sanat ve gençlik merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere 22 Aralık 2022'de 10 yıl süreyle Beyoğlu Belediyesine tahsis edildiğini ancak kendilerine yarın polis zoruyla tahliye edileceği bilgisi geldiğini söyledi.