Beyoğlu Belediyesi’nden emeklilere 10 bin TL pazar desteği

(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediyesi, ihtiyaç sahibi emekli yurttaşlara ekonomik destek sağlanması amacıyla 10 bin TL tutarında pazar desteği vereceğini açıkladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 31 Mart yerel seçimlerinde emekli yurttaşlara verdiği “pazar desteği” sözünü yerine getirmek için girişimlerine devam ediyor. Belediye Meclisi’nde alınan kararla ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi emekli yurttaşlara ekonomik destek sağlanması amacıyla 10 bin TL tutarında pazar desteği verilecek. Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, emeklilerin ekonomik yüklerini hafifletmeyi ve temel ihtiyaçlarını daha rahat karşılamalarını sağlamayı hedefliyor.

“Kimseyi yalnız bırakmayacağız”

İnan Güney, sosyal belediyecilik anlayışının temelinde insan odaklı hizmet ve dayanışma olduğunu belirterek “Bizim için sosyal belediyecilik, sadece hizmet üretmek değil; aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak, onların hayatlarına dokunabilmek. Beyoğlu’nda yaşayan emekli vatandaşlarımızın ekonomik zorluklarını hafifletmek ve yaşam kalitelerini artırmak adına kısa süreden önemli çalışmalar yürüttük. Bildiğiniz gibi Beyoğlu’nda ilk kez açtığımız Emekli Evi de bunlardan bir tanesi. Şimdi de seçim sürecinde verdiğimiz sözler kapsamında emeklilerimiz için pazar desteğini başlatıyoruz. Beyoğlu’nda kimseyi yalnız bırakmayacağız. Her zaman halkımızın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

Güney, ayrıca ilçede ikinci Emekli Evi'nin de Kalaycıbahçe'de açılacağını açıkladı.