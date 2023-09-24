Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bedrettin Mahallesi Okçu Musa Caddesi'ndeki evlendirme dairesinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polislerin güvenlik çemberine aldığı alanda çalışma yapan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, sıçrayan alevler nedeniyle yürüyüş yolundaki ahşap parçalar zarar gördü.