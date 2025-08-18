Beyoğlu halkından İnan Güney'e büyük destek

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in gözaltına alınmasına yönelik tepkiler büyüyor. Güney’in seçim sonrası gerçekleştirdiği ilk ziyaretlerde bir araya geldiği; göreve gelir gelmez ziyaret etmeye söz verdiği engelli yurttaş başta olmak üzere çok sayıda Beyoğlulu, Belediye önünde gerçekleştirilen destek mitingine katıldı. Mitingde konuşan engelli yurttaş Ali, “İnan Başkanımızın serbest kalacağına inanıyorum. Her şey çok güzel olacak” derken Arzu Akgöz, "Beyoğlu benim evim benim yuvam. Benim yuvamı kalbimden vurdular. Sadece İnan Başkan’a atılmış bir darbe değil. Bana, kalbime bize atışmış bir darbe" diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in gözaltına alınmasının ardından bu akşam Beyoğlu Belediyesi önünde düzenlenen destek mitingine; CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in yanı sıra yüzlerce Beyoğlulu katıldı.

Mitingde emekliler, gençler, kadınlar bir araya geldi.

Katılımcılar, mitingde yaptığı konuşmalarda, İnan Güney’in halkla kurduğu doğrudan ilişkiye ve hayata geçirdiği sosyal projelere dikkat çekerek, bu gözaltının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"SEÇİMİN SİMGESİ" ALİ: İNAN BAŞKANIMIZIN SERBEST KALACAĞINA İNANIYORUM

Mitingde ilk konuşmayı, seçim döneminde Başkan Güney’in söz verdiği ve göreve geldikten sonra ziyaret ettiği engelli Ali yaptı. Ali, “İnan Başkanımızın serbest kalacağına inanıyorum. Her şey çok güzel olacak” dedi.

Yaşamını yitiren Er İsmail Kabacı’nın eşi Figen Kabacı ise duygularını, “Tanıdığım günden beri beni hiç yalnız bırakmayan, her zaman arkamda duran biri oldu. Bugüne kadar evime böyle bir Belediye Başkanı hiç gelmemişti. O kadar samimi, o kadar içtendi ki... İnan Başkan'ımızı nasıl alırlar içeriye, nasıl" şeklinde dile getirdi.

BEYOĞLU'NUN 45 MAHALLESİNDEN DESTEK MESAJLARI

Beyoğlu’nun farklı mahallelerinde yaşayan yurttaşlardan da destek mesajları geldi. Daha önce belediyenin Kefken’de bulunan kampından yararlanan Zöhre Tunçel, “İnan Başkan'ı çok iyi tanıyorum. Oylarımız ona. Adıyla, kendisiyle onurlu, uğurlu” dedi.

Hacıahmet Mahallesi’nde ikamet eden Mensure Bakır, “İnan Başkan'ı çok seviyorum. Serbest kalmasını istiyorum” diye konuştu.

İmran Turna ise, “Kalbimizi söktünüz aldınız. Siz İnan Başkanı almadınız, siz bizim irademizi aldınız. Beyoğlu’nda yüzde 49 oy ile seçilmiş bir başkan ne demektir? Yüzde 50 iradenin hakkını alıp içeri tıkmaktır. Buna nasıl dur diyeceğiz?” dedi.

EMEKLİLERDEN DESTEK

Emekli Evi’nden ve pazar desteği kampanyasından yararlanan Remziye Serin ise “Aldığım dul yetim aylığı ile geçinemiyorum. Pazar desteği alıyorum, onun sayesinde pazar yüzü gördüm. Kasımpaşa’ya iniyorum, eve giderken ring aracını kullanıyorum. Hangi birini söyleyeyim” dedi.

SPOR KLÜPLERİ DE MEYDANDA

İnan Güney’in spor kulüplerini ayırt etmeden desteklediğini söyleyen Okmeydanı Fetihspor Kulübü Asbaşkanı Recep Denizli de “Bütün Beyoğlu’na, bütün insanlara elinden geldiği kadar yardım ediyor. İnşallah çıkacak” dedi.

“BENİM YUVAMI KALBİMDEN VURDULAR”

Meydandaki kalabalığa seslenen 4 çocuk annesi Şenay Uslu Kaşman, “İnan Başkan'ımız bize kreş açtı, çocuklarımıza beslenme verdi. Okullarımıza su tesis etti.Her şey için çok teşekkür ederiz. 3 gündür 4 çocuğumla buradayım. Asla onu yalnız bırakmayacağız. En kısa zamanda aramızda göreceğiz. Böyle bir Belediye Başkanı ilk defa geldi Beyoğlu’na. 25 yıldır İstanbul dışına çıkmadım. Onun sayesinde 4 çocuğum ile Kefken’e gittim. Çok güzel ağırlandım. O’nu en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kadın el emeği pazarında tezgah açan Meral Ünal ise, “İnan Başkan’a ne kadar teşekkür etsek azdır. 3 çocuk annesi ev hanımıyım. Kadın el emeği pazarı ile aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Benim gibi 65 kadın için de çok iyi bir fırsat” dedi.

Arzu Akgöz de “Anneannem ve annem gibi ben de Beyoğluluyum. Beyoğlu benim evim, benim yuvam. Benim yuvamı kalbimden vurdular. Sadece İnan Başkan’a atılmış bir darbe değil. Bana, kalbime bize atılmış bir darbe. Benim sesim buradaki herkesin sesi olmalı. Ben bizzat tanışmadım. Ama onun yaptığı hizmetlerin çoğundan faydalandım” diye konuştu.