Beyoğlu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Beyoğlu'nda, İETT'ye bağlı 2 Özel Halk Otobüsü ile çöp kamyonunun da aralarında bulunduğu 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si hafif 5 kişi yaralandı.

Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden İETT'ye bağlı 2 Özel Halk Otobüsü, çöp kamyonu, 4 hafif ticari araç, 2 taksi ve otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zincirleme trafik kazasında 2'si temizlik görevlisi 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ü ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, ambulansa alınan 2 kişinin tedavisi ise ayakta yapıldı. Hastaneye kaldırılan temizlik görevlilerinden birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazaya sebep olan Özel Halk Otobüsü şoförü F.A'yı (61) gözaltına aldı.