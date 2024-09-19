Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da kullanılmayan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi Balabanbey Çıkmazı'ndaki 2 katlı ahşap binada henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BİNADA ÇÖKME YAŞANDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın sırasında binada ara ara çökmeler oluştu.

Müdahale sırasında olay yerinden geçen bir otomobilin üzerinden geçtiği yangın söndürme hortumu patladı. İtfaiye ekipleri, hortumu değiştirdikten sonra müdahaleyi sürdürdü.

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olayda ahşap bina tamamen yandı.

Söz konusu binada 27 Şubat'ta da yangın çıkmıştı. Lojman olarak kullanılan ve Nusretiye Camisi imamı ve müezzininin kaldığı belirtilen bina yangında hasar almıştı.