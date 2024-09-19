Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada yangın: Müdahale sürüyor
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir süre önce yangın çıktığı öğrenilen 2 katlı tarihi ahşap bina bir kez daha alevlere teslim oldu. Kullanılmayan bina, söndürme çalışmalarının yapıldığı sırada kısmen çöktü.
Kaynak: AA
İstanbul'da metruk binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Beyoğlu'nda Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi Balabanbey Çıkmazı'ndaki 2 katlı metruk ahşap binada henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Kısmen çökme yaşanan binadaki yangını söndürme çalışması sürüyor.