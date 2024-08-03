Beyoğlu'nda 3 kadına önce taciz sonra darp: Eğlence mekanı mühürlendi

İstanbul Beyoğlu'nda lüks mekanların bulunduğu Cihangir'de eğlenmek için meyhaneye giden 3 genç kadın önce tacize uğradı, ardından darp edildi. Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken 3 kadın şahıslardan şikayetçi oldu. Eğlence mekanı Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İstanbul Beyoğlu’nda meyhaneye eğlenmek için giden 3 kadın arkadaşın masasına gelen görevli “Yan masadan sizi beğenmişler, Şampanya ikram etmek istiyorlar” dedi. Teklifi kabul etmeyen kadınlar hesabı istedi. Parayı ödeyen kadınların önü kapı önünde kesildi. İçlerinden birinin saçı çekilerek yüzüne dizle vuruldu.

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Arife İlayda K. (22), Hande E. (20) ve Yaren T.(23) adlı 3 kadın eğlenmek için Beyoğlu Cihangir’de bulunan "Divane Cihangir" isimli bir meyhaneye gitti. İddialara göre, meyhanede oturan 3 genç kadına yan masadan laf atıldı. Bu durumdan rahatsız olan kadınlar, işletmenin güvenliğine durumu söyleyerek, masalarının değiştirilmesini istedi.

İddiaya göre bir süre sonra genç kadınların yanına gelen görevli Mehmet D. adlı kişi, yan masadakileri işaret ederek, “Bunlar benim özel misafirlerim sizi beğenmiş, size şampanya göndermek istiyorlar” dedi. Kadınlar bu teklifi kabul etmeyerek masalarının değiştirilmesi talebini yenilediler.

Masalarının değiştirilmemesi üzerine, 3 genç kadın hesap isteyerek kalkmak istediler. İddialara göre kişi başı 475 TL tutması gereken hesap toplamda 10 bin TL geldi. Hesaba itiraz edilince, görevli Mehmet D. kadınlara "Masanızı diğer masayla birleştirelim hesabınızı onlar ödesin." dedi. Bu durumdan rahatsız olan 3 kadın 9 bin TL hesap ödeyerek mekandan ayrılmak istedi.

Mekandan çıkmaya çalışan 3 kadının önü işletme sahibi Veysi T. tarafından kesilerek "Oturun adamlarla işte, hesabı zaten az verdiniz, yollamam sizi buradan" dedi. Bu sırada Yaren T. adlı kadın diğer görevli Mehmet D. tarafından itilmeye kalkışıldı. Genç kadın kendisinin çenesinden tutarak itmeye çalışan Mehmet D.’den kurtulmak ve kendini savunmak için tokat attı.

Mehmet D., Yaren T.’nin saçlarından tutup çekerek diziyle yüzüne vurdu. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan bu olay sonrası mekandan zor da olsa ayrılan 3 kadın tehdit de edildi. Korkan 3 genç kadın , ellerinde bir delil olmadığı korkusuyla önce şikayetçi olmadı ancak olaya ilişkin görüntüler yayılınca şikayetçi olabildiler. Şikayetin ardından soruşturma başlatıldı.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Darp olayının meydana geldiği eğlence mekanı, Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.