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Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısında yangın

Beyoğlu Terzi Kasım Sokak’ta 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Güncel
  • 02.09.2024 15:02
  • Giriş: 02.09.2024 15:02
  • Güncelleme: 02.09.2024 15:05
Kaynak: AA
Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısında yangın
Fotoğraf: AA

İstanbul'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi Terzi Kasım Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binanın ikinci katında mahsur kalan anne ile 3 çocuğunu kurtardı.

Bu kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, yangın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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