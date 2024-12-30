Beyoğlu'nda 3 katlı kullanılmayan binada çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 3 katlı ahşap binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı kullanılmayan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenişehir Mahallesi Tabur Ağası Sokak üzerindeki 3 katlı kullanılmayan ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangının kullanılmayan binanın yanındaki binalara sıçraması üzerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Ekipler, yangında harabeye dönen kullanılmayan binanın çökme riski nedeniyle incelemelerde bulunmakta güçlük çekti.