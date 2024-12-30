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Beyoğlu'nda 3 katlı kullanılmayan binada çıkan yangında 1 kişi öldü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 3 katlı ahşap binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası yapılan incelemede Salih Gürtepe isimli kişinin cansız bedeni bulundu.

Güncel
  • 30.12.2024 08:00
  • Giriş: 30.12.2024 08:00
  • Güncelleme: 30.12.2024 11:53
Kaynak: AA
Beyoğlu'nda 3 katlı kullanılmayan binada çıkan yangında 1 kişi öldü
Fotoğraf: DHA

İstanbul Beyoğlu'nda, 3 katlı kullanılmayan ahşap binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi Tabur Ağası Sokak'ta 3 katlı kullanılmayan ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının yan binalara sıçraması üzerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Ekipler, yanan kullanılmayan binanın çökme riski nedeniyle alınan tedbirler altında inceleme yaptı.

İncelemede, bir kişinin cenazesine ulaşılırken ölen kişinin Salih Gürtepe (47) olduğu belirlendi.

Olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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