  • 03.04.2026 15:58
  • Güncelleme: 03.04.2026 16:05
Kaynak: AA
Beyoğlu'nda 3 kişi karbonmonoksitten zehirlendi: Ruhsatsız apart mühürlendi

İstanbul'da karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan İran uyruklu 3 kişi hastaneye kaldırıldı, yaşadıkları apart ise ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'ndeki bir apartta konaklayan 3 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk inceleme sonucu, turistlerin konakladıkları yerdeki kombiden kaynaklı karbonmonoksite maruz kalıp zehirlendikleri üzerinde duruluyor.

Ekipler, konaklamaya yönelik ruhsatı olmadığı anlaşılan işletmeyi mühürledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

