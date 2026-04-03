Beyoğlu'nda 3 kişi karbonmonoksitten zehirlendi: Ruhsatsız apart mühürlendi
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir apartta konaklayan 3 kişi karbonmonoksitten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Ruhsatsız apart ise mühürlendi.
Kaynak: AA
İstanbul'da karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan İran uyruklu 3 kişi hastaneye kaldırıldı, yaşadıkları apart ise ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.
Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'ndeki bir apartta konaklayan 3 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Yapılan ilk inceleme sonucu, turistlerin konakladıkları yerdeki kombiden kaynaklı karbonmonoksite maruz kalıp zehirlendikleri üzerinde duruluyor.
Ekipler, konaklamaya yönelik ruhsatı olmadığı anlaşılan işletmeyi mühürledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.