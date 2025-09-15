Giriş / Abone Ol
  • 15.09.2025 22:02
  • Giriş: 15.09.2025 22:02
  • Güncelleme: 15.09.2025 22:03
Kaynak: AA
Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçük Piyale Mahallesi Fişekhane Deresi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken binanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.

Yangın çıkan bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında bodrum katında hasar oluştu.

Söndürme çalışmalarının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

