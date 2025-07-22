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Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ambulansa alınan 2 kişinin tedavisi ayakta yapıldı.

Güncel
  • 22.07.2025 11:56
  • Giriş: 22.07.2025 11:56
  • Güncelleme: 22.07.2025 12:23
Kaynak: AA
Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Beyoğlu'nda, 2 İETT otobüsü ile 1 çöp kamyonunun da aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si hafif olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zincirleme trafik kazasında yaralanan, 2'si temizlik görevlisi toplam 3 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ambulansa alınan 2 kişinin tedavisi ayakta yapıldı.

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