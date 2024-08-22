Beyoğlu'nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Beyoğlu'nda, 9 katlı bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yoğun dumanın yükseldiği otelde konaklayanların bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, geri kalanları ekipler çıkardı.
Kaynak: AA
Beyoğlu'nda, 9 katlı otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sıraselviler Caddesi'ndeki 9 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın yükseldiği otelde konaklayanların bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, geri kalanları ekipler çıkardı.
Yangında dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, soğutma ve duman tahliye işlemleri sürüyor.