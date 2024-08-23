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Beyoğlu'nda 9 katlı otelde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Beyoğlu'nda, 9 katlı bir otelde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Otelde konaklayanların bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, geri kalanları ekipler çıkardı. 2 kişi dumandan etkilendi.

Güncel
  • 23.08.2024 07:30
  • Giriş: 23.08.2024 07:30
  • Güncelleme: 23.08.2024 07:34
Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda 9 katlı otelde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Beyoğlu'nda Sıraselviler Caddesi'ndeki 9 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangının merkezine inerek söndürme çalışmasına başladı.

Dumanların binayı sardığı yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Ölü ve yaralının olmadığı yangında 2 vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, otelde uzun süre soğutma çalışması yapıldı.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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