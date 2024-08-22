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Beyoğlu'nda 9 katlı otelde yangın çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda, 9 katlı bir otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yoğun dumanın yükseldiği otelde konaklayanların bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, geri kalanları ekipler çıkarıyor.

Güncel
  • 22.08.2024 23:28
  • Giriş: 22.08.2024 23:28
  • Güncelleme: 22.08.2024 23:32
Kaynak: AA
Beyoğlu'nda 9 katlı otelde yangın çıktı
FOTOĞRAF: AA

İstanbul Beyoğlu'nda, 9 katlı bir otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sıraselviler Caddesi'ndeki 9 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın yükseldiği otelde konaklayanların bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, geri kalanları ekipler çıkarıyor.

İtfaiye ekiplerinin ise yangına müdahalesi sürüyor.

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