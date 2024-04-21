Beyoğlu'nda binaya silahla ateş eden kişi tutuklandı

Beyoğlu'nda motosikletiyle geldiği sokakta bir binaya silahla ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan'da motosikletiyle geldiği Hacıahmet Mahallesi'nde bir binaya ateş açan şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin olay yerine motosikletle geldiğini, aracı kullanan şüphelinin de binaya ateş ettiğini belirledi.

Ekipler, çalışmaların devamında olayda kullanılan motosikleti Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta buldu.

Motosikletin plaka bilgilerinden adres ve kimlik bilgisi tespit edilen şüpheli E.A, polis ekiplerince yakalandı. Zanlının adresindeki aramada 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve motosikleti kullanırken taktığı kask ele geçirildi.

Şüpheli E.A'nın emniyetteki ifadesinde, kız arkadaşını eve bırakırken motosikletinin ses çıkarması nedeniyle sorun yaşadığı bina sakinlerinin kendisini sokaktan kovduğunu, yaşananları gururuna yediremediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "mala zarar verme" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklandı.