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Beyoğlu'nda bir boş binada çökme meydana geldi

Ajans Haberleri
  • 25.07.2023 09:33
  • Giriş: 25.07.2023 09:33
  • Güncelleme: 25.07.2023 09:36
Kaynak: AA
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Beyoğlu'nda bir boş binada çökme meydana geldi

İstanbul Bayoğlu'nda daha öce boşaltılan bir boş binada çökme meydana geldi

Yemeniciler Caddesi’nde daha öce boşaltılan ve kısmi olarak çökmüş olan harabe binanın ayakta kalan kısımlarında çökme meydana geldi.

Gürültüyü duyanların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye AFAD ekipleri de yönlendirildi.

Ekipler, arama kurtarma köpeğiyle çöken kısım altında arama çalışması yaptı.

Herhangi bir canlıya rastlanmaması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

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