Beyoğlu'nda bir dairenin balkonu çöktü

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir binanın 2'nci katındaki balkonun duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Balkondan kopan beton parçaları, yola ve bir otomobilin üstüne düştü.

Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, eczaneye giren bir kadın saniyelerle kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 16.15 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta 4 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan balkonun duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

ARAÇ BÜYÜK HASAR ALDI

Olayda yaralanan olmazken, park halindeki bir otomobilde büyük hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Zabıta ekipleri, çökmenin yaşandığı alanda bariyerlerle önlem aldı. İtfaiye ekipleri, balkonun kalan kısımlarını kontrol etti.