Beyoğlu'nda bir zanlı husumetlisine benzettiği kişiyi silahla yaraladı

Beyoğlu'nda, husumetli olduğu kişiye benzettiği S.D'yi bacağından silahla vurup yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Yahya Kemal Mahallesi Aynalıçeşme Caddesi'nde yürüyen S.D. arkasından gelen bir kişi tarafından silahla bacağından vuruldu.

S.D. hastaneye kaldırılırken kaçan zanlının yakalanması amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kimliği belirlenen 17 yaşındaki zanlı A.H, bir süre sonra Bahçelievler'deki evinde yakalandı.

Bu kişinin polisteki ifadesinde, S.D'yi husumetlisi olan kişiye benzettiği için silahla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralı S.D'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı anı ve zanlının olay yerinden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.