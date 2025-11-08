Beyoğlu'nda çıkan tartışmada 2 kişi birbirini silahla yaraladı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda çıkan tartışmada, 2 kişi silahla birbirini yaraladı.
İstiklal Caddesi Bekar Sokak'ta, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar, birbirlerine silahla ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Birbirlerini yaralayan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sokak trafiğe açıldı.