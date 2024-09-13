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Beyoğlu'nda cinayet şüphelisi annesini öldürdüğünü itiraf etti

Beyoğlu'nda annesini boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyette suçunu itiraf etti.

Güncel
  • 13.09.2024 18:24
  • Giriş: 13.09.2024 18:24
  • Güncelleme: 13.09.2024 18:26
Kaynak: AA
Beyoğlu'nda cinayet şüphelisi annesini öldürdüğünü itiraf etti
AA

İstanbul Beyoğlu'nda polis ekipleri, Fetihtepe Mahallesi Okçular Sokak'ta bir binada oturan Aysel Y'nin (54) boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

Olaya ilişkin olarak başlatılan incelemede, cinayeti maktulün oğlu Ercan Y'nin (31) işlediği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyette cinayeti itiraf etti.

Şüpheli Ercan Y'nin, ifadesinde 11 Eylül Çarşamba günü evde tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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