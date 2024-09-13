Beyoğlu'nda Ercan Yıldız isimli erkek, annesini öldürdü

İstanbul'da, Ercan Yıldız isimli erkek, aynı evde yaşadığı annesi Aysel Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 11 Eylül Çarşamba günü Fetihtepe Mahallesi Okçular Yolu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1’inci katındaki dairede meydana geldi.

İddialara göre, oğlu Ercan Yıldız (22) ile beraber yaşayan Aysel Yıldız, 2 gün boyunca işe gitmeyince yakınları ve komşuları sabah saatlerinde eve geldi.

YÜZÜNE YASTIK KOYULMUŞ

Kapıyı açan Ercan Yıldız, annesinin içeride olduğunu söyledi. Ancak anneden ses çıkmayınca olay yerine polis ekibi çağrıldı.

Eve giren ekipler, annenin yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan incelemede Aysel Yıldız’ın bıçaklanarak öldürüldüğü ve yüzünde yastık olduğu tespit edildi.

Mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan Ercan Yıldız, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.