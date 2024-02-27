Beyoğlu'nda iki katlı ahşap binada yangın
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde saat 16.30 sıralarında 2 katlı ahşap bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Beyoğlu'nda iki katlı ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangın bölgede yoğun dumana neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.